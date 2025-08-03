Bakan Yerlikaya duyurdu: 22 kaçakçılık organizatörü tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalanan 22 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kaçakçılık organizatörünün tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve
393 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerden 22’si TUTUKLANDI. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.
36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 3, 2025
🔻102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve
🔻393 düzensiz göçmen yakalandı.
❗️Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerden 22’si TUTUKLANDI. Diğerlerinin işlemleri… pic.twitter.com/m5wdu619cE