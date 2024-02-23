Bakan Yerlikaya duyurdu: 23 ildeki FETÖ operasyonunda 61 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik 23 kentte eş zamanlı KISKAÇ-8 operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Erzurum, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Sakarya ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen 'KISKAÇ-8' Operasyonlarında şüphelilerin, örgütün sözde askeri mahrem yapılanması ve 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklanan, örgüt koordinesinde KPSS Çalışma Evlerinde sınavlara hazırlanan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan toplam 61 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu."