Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde Çengel-7 operasyonu! 50 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini ve kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini ve kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
"26 ilde son 1 hafta içinde kaçak/sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı."
2️⃣6️⃣ ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3️⃣ Bin 6️⃣2️⃣6️⃣ Litre Kaçak/Sahte Alkol ele geçirildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 16, 2024
Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 5️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Vatandaşımızın can güvenliği ve… pic.twitter.com/Apd15isPvk