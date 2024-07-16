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Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde Çengel-7 operasyonu! 50 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini ve kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde Çengel-7 operasyonu! 50 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini ve kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

 "26 ilde son 1 hafta içinde kaçak/sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı."

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