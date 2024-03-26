Bakan Yerlikaya duyurdu: 30 kentte eş zamanlı DEAŞ operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak “Bozdoğan-17” operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1329 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Operasyonlarda 2 bin 919 şüpheli yakalandı. Bunlardan, 692’si tutuklandı. 531’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 30 ildeki operasyonlarla ilgili ise şu bilgileri verdi: "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz, örgütsel döküman ve dijital materyalle el konuldu."