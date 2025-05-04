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Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 bin 56 araca ve sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerimizce; helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerinde, 37 bin 56 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 bin 56 araca ve sürücüye işlem yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekipleri tarafından helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerinde 37 bin 56 araca ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve dron gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerinde etkin bir şekilde kullandıklarını ifade eden Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

3 milyon 619 bin 38 araç denetlendi

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 619 bin 38 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 151 bin 392, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 197, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 496 bin 95 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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