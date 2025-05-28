Bakan Yerlikaya duyurdu: 390 mülki idare amirimizin görev yerleri belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "İçişleri Bakanlığımıza ait 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 390 mülki idare amirimizin görev yerleri belli oldu. Görevlerini başarıyla tamamlayan mülki idare amirlerimize teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.