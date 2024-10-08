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Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son bir ayda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 aracın ele geçirildiğini belirtti.

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son bir ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'sinin tutuklandığını, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini, yakalanan düzensiz göçmenlerin il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin derhal başlatıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alanları tebrik etti.

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