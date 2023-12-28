Bakan Yerlikaya duyurdu: 445 aktif emniyet mensubu FETÖ'den açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 445 aktif emniyet mensubu açığa alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.