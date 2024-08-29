Bakan Yerlikaya duyurdu: 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen 'Narkoçelik-36' operasyonunda 502 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen 'Narkoçelik-36' operasyonunda 502 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin’in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “Narkoçelik-36” operasyonu yapıldı.
Operasyon sonucu: 502 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Artvin’de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-36” operasyonunda; 5️⃣0️⃣2️⃣ kg Esrar ele geçirildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2024
2️⃣ şüpheli Zehir Taciri yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir… pic.twitter.com/uLaXUnFxUY