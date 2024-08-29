Bakan Yerlikaya duyurdu: 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen 'Narkoçelik-36' operasyonunda 502 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin’in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “Narkoçelik-36” operasyonu yapıldı.

Operasyon sonucu: 502 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.