Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 4 bin 244 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 1 haftadır “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” yönelik düzenlenen “ÇEMBER-24” operasyonlarında 4.244 şüpheli yakalandığını açıkladı.



Emniyetimizde, Jandarmamızda ve Sahil Güvenliğimizde suçluları yakalamalara yönelik özel ekipler kurduk. Arananları yakaladıkça görüyoruz ki, ilçe ilçe, şehir şehir suç oranlarımız düşüyor. Hapis Cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daraltıyoruz. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz! '' ifadelerinde bulunan Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi;

ÇEMBER-24 Operasyonları sonucunda:

0-5 yıldır aranmakta olan 4.158 şüpheli şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 31 şüpheli şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 55 şüpheli şahıs yakalandı.

Bunların: 689’u hırsızlıktan, 374’ü dolandırıcılıktan, 151’i yağmadan, 62’si kasten öldürmeden , 125’i cinsel suçlardan , 717’si narkotik suçlarından, 73’ü terör suçlarından, 474’ü KOM (Kaçakçılık, Organize), 216’sı siber suçlardan ve

1.363’ü diğer suçlardan olmak üzere toplam 4.244 şüpheli şahıs yakalandı.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum'' ifadelerinde bulundu.