Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde firarilere operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen "Çember Operasyonları" kapsamında, arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 il genelinde, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince, "Çember Operasyonları" kapsamında son 4 günde yol uygulamaları yapıldığını belirtti.
İş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 bin 309 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, yakalananlardan 10'unun 10 yıldan daha uzun, 41'inin 5 ila 10 yıl arasında, 5 bin 258'inin de 5 yıla kadar arandığının tespit edildiğini bildirdi.
Firari suçluların sokaklarda gezmesine, ailelerin huzurunu kaçırmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
"Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, jandarmalarımızı, sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."
8️⃣1️⃣ İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan “ÇEMBER OPERASYONLARINDA” Arama Kaydı Bulunan 5️⃣3️⃣0️⃣9️⃣ Firari Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2023
Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz❗️
Yakalanan şahıslardan:
📌 1️⃣0️⃣’unun… pic.twitter.com/vF8wHaQB3Y