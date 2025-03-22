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Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 şehirde İmamoğlu protestolarında 343 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde meydana gelen eylemlerde 343 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 şehirde İmamoğlu protestolarında 343 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar..."

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