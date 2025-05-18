Bakan Yerlikaya duyurdu: Düğün ve asker uğurlama konvoylarına ağır yaptırımlar yolda

Ankara’da Konya Yolu üzerinde ilerleyen bir düğün konvoyu, trafiği keserek hastaya yetişmeye çalışan bir ambulansa yol vermedi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konvoydaki araçların tespit edildiğini belirtti. Sürücüler U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.'ye toplam 49.810 TL para cezası kesildiğini duyurdu.

Yerlikaya ayrıca, söz konusu sürücüler hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Dün sosyal medyada, Ankara’da Konya Yolu Aşti istikametinde “ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu” ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edilmiştir. Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.’ye toplamda 49.810 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca U.G. B.K. ve B.T.S. adlı şahıslara ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten’ adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiştir. 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir.

"36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk"

Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk. Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık Asker Uğurlama, Düğün vb. nedenle Köprü, Tünel, Viyadük ve Otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180.000 ₺ para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir"