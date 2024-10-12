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Bakan Yerlikaya duyurdu: Ambulansın önünü kesip 112 çalışanlarını dövenler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da ambulansın önünü keserek 112 çalışanlarını darp eden 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Ambulansın önünü kesip 112 çalışanlarını dövenler yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da ambulansın önünün kesilmesi hakkında yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelenmiş, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir. Doktor ve Acil Tıp Teknisyenin hastayla ilgilendiği sırada ambulansın önünü keserek ambulans şoförünü darp eden şüpheliler yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, hareketin kabul edilemez olduğunu belirttiği paylaşımında, “Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır” ifadelerini kullandı.

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