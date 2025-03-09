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Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 528 bin sürücüye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, 27 Şubat-6 Mart tarihleri arasında 3 milyon 541 bin 972 aracın denetlendiğini ve 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıklandı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 528 bin sürücüye işlem yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 27 Şubat-6 Mart tarihleri arasında 3 milyon 541 bin 972 aracın denetlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 541 bin 972 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 309, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 462, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 997 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı."

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