Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir seferde en yüksek seviyede uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Narkoçelik-49 operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, "İstanbul'da ele geçirilen 34 milyon 270 bin uyuşturucu hap, jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Jandarmanın İstanbul'da ele geçirdiği 34 Milyon 270 Bin uyuşturucu hap, jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı oldu. 23 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-49" operasyonlarında; 1 Ton 756 Kg Uyuşturucu Madde, 995 Bin adet kök kenevir/kök skunk ile 34 milyon 617 Bin 835 adet (23 ilde yakalanan toplam) Uyuşturucu Hap ele geçirildi

58 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı. 40'ı tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu milletimizin güvenliğini, sağlığını ve geleceğini tehlikeye atıyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için birlikte mücadele edelim.