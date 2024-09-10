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Bakan Yerlikaya duyurdu: Çeşitli suçlardan aranan 3 bin 126 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen "Çember-22" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 126 kişinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Çeşitli suçlardan aranan 3 bin 126 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde son 5️ gündür, mahkemelerce yakalama kararı verilen ve aranan kişilere yönelik "Çember-22" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Hırsızlıktan 497, dolandırıcılıktan 199, yağmadan 87, adam öldürmeden 65, cinsel suçlardan 92, narkotik suçlarından 561, kaçakçılık ve organizeden 281 ve diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 126 kişinin yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini anlatan Yerlikaya, "Aranan suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz️." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları yöneten valiler, kaymakamlar ile emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerini tebrik etti.

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