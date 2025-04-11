Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ terör örgütüne mensup 105 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyetimiz ve jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" dedi.