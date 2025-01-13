Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a 'Gürz' darbesi! 13 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği "Gürz-38" operasyonlarında 23 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu. Yapılan işlemler sonucunda, 13 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında; 23 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;
"Manisa Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlediği “GÜRZ-38" operasyonlarında; 23 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı.
Şüphelilerden; 13’ü tutuklandı. 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme” stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.
Eylem arayışında oldukları tespit edildi
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli Adana ve İzmir’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
DEAŞ Terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında oldukları tespit edildi.
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."
Manisa Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlediği “GÜRZ-38" operasyonlarında; 23 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2025
Şüphelilerden;
⛔️13’ü TUTUKLANDI.
⛔️10’u hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme”… pic.twitter.com/vR6KwCJzdO