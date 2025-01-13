  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a 'Gürz' darbesi! 13 kişi tutuklandı
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a 'Gürz' darbesi! 13 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği "Gürz-38" operasyonlarında 23 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu. Yapılan işlemler sonucunda, 13 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a 'Gürz' darbesi! 13 kişi tutuklandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında; 23 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

"Manisa Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlediği “GÜRZ-38" operasyonlarında; 23 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı.

Şüphelilerden; 13’ü tutuklandı. 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme” stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Eylem arayışında oldukları tespit edildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli Adana ve İzmir’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

DEAŞ Terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

Teğmenler yazılı savunma verdi: Bu olay planlı değildiTeğmenler yazılı savunma verdi: Bu olay planlı değildiGündem

 

MİT, Reyhanlı saldırısı failini yakaladı!MİT, Reyhanlı saldırısı failini yakaladı!Gündem

 

Gündem
Erdoğan duyurdu: Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği
Erdoğan duyurdu: Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği
Kıvanç ve Beril Talu çifti ilk kez hakim karşısında
Kıvanç ve Beril Talu çifti ilk kez hakim karşısında
Teğmenler yazılı savunma verdi: Bu olay planlı değildi
Teğmenler yazılı savunma verdi: Bu olay planlı değildi
Prof. Dr. Zeynep Ökten, liralaşmada 8 yılın zirvesini değerlendiriyor...
Prof. Dr. Zeynep Ökten, liralaşmada 8 yılın zirvesini değerlendiriyor...
MİT, Reyhanlı saldırısı failini yakaladı!
MİT, Reyhanlı saldırısı failini yakaladı!
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi