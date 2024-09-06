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Bakan Yerlikaya duyurdu: Erzurum Havaalanı'na iniş ve kalkışlar geçici süreyle durduruldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bomba ihbarı üzerine Erzurum’a acil iniş yapan Vistara Havayolları’na ait yolcu uçağı nedeniyle, Erzurum Havaalanında saat 21.00’a kadar iniş ve kalkışlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

İHA
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Erzurum Havaalanı'na iniş ve kalkışlar geçici süreyle durduruldu
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda,

“Bugün, Vistara Havayolları’na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde ’Uçakta bomba olduğu’ yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır. 234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde uçaktan indirilmiştir. 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir. Havaalanında AFAD, itfaiye, sağlık, emniyet, UMKE ve DHMİ ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Erzurum Havaalanımıza saat 21.00’a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir” ifadelerine yer verdi.

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