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Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gri' kategorideki 2 terörist Edirne'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensubu Bülent Taşer ile Leyla Hüşeng'in Edirne'de yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gri' kategorideki 2 terörist Edirne'de yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gri kategoride yer alan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng isimli teröristlerin Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "Gürz-45" operasyonuyla yakalandığını kaydetti.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden GRİ kategorideki Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer’in; 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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