Bakan Yerlikaya duyurdu: Hız ihlali yapan 112 bin sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 5-12 Aralık tarihlerinde 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini kaydetti.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 89 sürücü hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 112 bin 266, periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 624 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 965 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 459 bin 262 araca veya sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlerle ilgili bu yıl toplam 781 bin 481 işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şu uyarılarda bulundu:

"Emniyet kemeri takmak yalnızca sürücülerin değil tüm yolcuların can güvenliğini sağlamaktadır. Lütfen can güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takmaya özen gösterelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."