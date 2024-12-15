  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: Hız ihlali yapan 112 bin sürücüye işlem yapıldı
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: Hız ihlali yapan 112 bin sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftada 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini ve yetkisiz çakar kullanan 89 sürücü hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: Hız ihlali yapan 112 bin sürücüye işlem yapıldı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 5-12 Aralık tarihlerinde 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini kaydetti.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 89 sürücü hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 112 bin 266, periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 624 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 965 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 459 bin 262 araca veya sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlerle ilgili bu yıl toplam 781 bin 481 işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şu uyarılarda bulundu:

"Emniyet kemeri takmak yalnızca sürücülerin değil tüm yolcuların can güvenliğini sağlamaktadır. Lütfen can güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takmaya özen gösterelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam tahminiYeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam tahminiEkonomi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerinde konuşulan rakamlar...En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerinde konuşulan rakamlar...Ekonomi
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 15 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 15 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kuvvetli yağış etkisini gösterecek: Meteorolojiden 13 il için sarı kodlu uyarıKuvvetli yağış etkisini gösterecek: Meteorolojiden 13 il için sarı kodlu uyarıGündem

 

Gündem
'Soğuktan öleceğim' diyerek yardım istemişti! Açıklamalar peş peşe geldi
'Soğuktan öleceğim' diyerek yardım istemişti! Açıklamalar peş peşe geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş 'yeni anayasa' için tarih verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş 'yeni anayasa' için tarih verdi
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Türksat uydu frekanslarını güncelledi
Türksat uydu frekanslarını güncelledi
Bakan Güler: Öncelikli konumuz PKK/YPG'nin tasfiyesi
Öncelikli konumuz PKK/YPG'nin tasfiyesi
2 bakanlığın bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
2 bakanlığın bütçeleri TBMM Genel Kurulunda