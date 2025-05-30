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Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi. Yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sahte para üretiminde kullanılan bir matbaa ve çok sayıda materyal de ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen ve 4,5 milyar lira değerinde sahte dövizin ele geçirildiği operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da 'Parada Sahtecilik' suçuna yönelik jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4,5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik.

Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. 

Yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.

Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi."

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