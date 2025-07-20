  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 14 ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 15 suçlunun Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucu Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler ile istihbarat, narkotik, asayiş, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele ile siber suçlarla mücadele daire başkanlıklarının analizleriyle aranan şahısların saklandıkları ülkelerin tek tek tespit edildiğini belirten Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Ö, S.Ç, İ.K, D.T, İ.Ç, A.Ş, İ.K, Ö.B, M.Y, Ş.A, Ö.G, B.Ş, A.G. ve K.K. ile ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan kişilerin hangi suçlardan arandığına ilişkin, şunları kaydetti:

"'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Ö, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ç, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla tehdit ve mala zarar verme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K, 'kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, hakaret ve ruhsatsız silah' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.T, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması, adam öldürme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.Ç, 'çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Ş, 'yaralama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, sahtecilik, dolandırıcılık, sahte para basma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K, 'silahla yağma, tehdit, hakaret, birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.B. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı.

'Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.A, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıslar Almanya'da, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ş. isimli şahıs Yunanistan'da, 'kasten yaralama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Belçika'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Sırbistan'da, 'özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve tefecilik' suçlarından ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıs KKTC'de yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Adalet Bakanlığına ve bakanlık çalışanlarına teşekkür eden, Interpol Europol Daire Başkanlığını tebrik eden Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 14, ulusal seviyede aradığımız 1 olmak üzere 15 suçluyu Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve KKTC'den ülkemize getirdik. Bu kabine dönemimizde 407 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" ifadesini kullandı.

Schengen'de yeni dönem: AB'nin Türklere 'vize kolaylığı' kararı nasıl uygulanacak?Schengen'de yeni dönem: AB'nin Türklere 'vize kolaylığı' kararı nasıl uygulanacak?Ekonomi
Kart kullanıcıları dikkat! ATM’de 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyorKart kullanıcıları dikkat! ATM’de 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyorEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 20 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 20 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kavurucu sıcaklar geliyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleriKavurucu sıcaklar geliyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleriGündem

 

Gündem
İmamoğlu’ndan Altan Öymen için taziye mesajı: Demokrasi savunucularına ilham oldu
İmamoğlu’ndan Altan Öymen için taziye mesajı: Demokrasi savunucularına ilham oldu
Gazeteci İsmail Arı, tehdit edildiği mesajları paylaştı: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileridir
Gazeteci İsmail Arı, tehdit edildiği mesajları paylaştı
Mahfi Hoca "Eski Türkiye'de kuyruklar vardı" diyerek dalga geçenler için yazdı!
Mahfi Hoca "Eski Türkiye'de kuyruklar vardı" diyerek dalga geçenler için yazdı!
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor! Yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor!
Atatürk'e hakaret etmişti! Furkan Bölükbaşı hakkında soruşturma başlatıldı
Atatürk'e hakaret etmişti! Furkan Bölükbaşı hakkında soruşturma başlatıldı