  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız. Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda’dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

Yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliğine ilişkin şu detayları paylaştı:

"‘Kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs ve ‘Kasten Öldürme’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı. ‘Kasten öldürme’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs Azerbaycan’da, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya’da, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs Avusturya’da, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs’ suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İrlanda’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

