Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 8 kaçak suçlu yurda getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçlu ile ulusal düzeyde aradığımız 2 suçluyu Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan ülkemize getirdik” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 kişi ve ulusal düzeyde aranan 2 kişinin Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçlu ile ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan (4), Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan ülkemize getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş Daire Başkanlığı tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucu;

“Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret ve Hırsızlık” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A. Gürcistan’da,
“Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma ve Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması ve Silahla Tehdit” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ö. Gürcistan’da, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.İ. İran’da, “Kasten Yaralama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. Hırvatistan’da, “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. Almanya’da, “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yaralama” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.T. Arnavutluk’ta, “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından ulusal seviyede aranan S.B. Gürcistan’da, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan ulusal seviyede aranan H.E. Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan tüm çalışanlara teşekkür ediyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum."

