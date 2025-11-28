  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3'ü kırmızı bültenle, 5'i ulusal seviyede aranan toplam 8 suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp Türkiye'ye geri getireceklerini belirtti.

Haklarında arama kararı bulunuyordu

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat, KOM ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele başkanlıkları'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdürdüklerini kaydeden Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle kırmızı bültenle aranan B.B., A.C.E ve Ü.G ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç.'nin yakalandığını, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını ifade etti.

"Zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız"

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Borsa İstanbul manipülasyon operasyonu: 6 gözaltıSPK adına sahte paylaşım yapan dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandıGündem

 

İngiltere’de otomobil üretimi gerilediİngiltere’de otomobil üretimi gerilediKüresel Ekonomi

 

Gündem
Papa 14. Leo: Ziyaret logosundaki köprü, Türkiye'nin dünyadaki rolünü anlatıyor
Papa 14. Leo: Ziyaret logosundaki köprü, Türkiye'nin dünyadaki rolünü anlatıyor
İstanbul Esenyurt'ta otele el bombası atıldı: Ekipler olay yerinde
İstanbul Esenyurt'ta otele el bombası atıldı: Ekipler olay yerinde
The Washington Post: Maduro, Türkiye'ye sığınacak!
Maduro, Türkiye'ye sığınacak!
Mardin’de aile katliamında soruşturma derinleşti: Tutuklu sayısı ikiye çıktı
Mardin’de aile katliamında soruşturma derinleşti: Tutuklu sayısı ikiye çıktı
CHP'de kurultay günü: Hazırlıklar tamamlandı, parti programı 17 yıl sonra değişecek
CHP'de kurultay günü: Parti programı 17 yıl sonra değişecek
Veteriner laboratuvarlarına yeni düzenleme: Kuruluş ve çalışma izinleri yeniden belirlendi
Veteriner laboratuvarlarına yeni düzenleme: Kuruluş ve çalışma izinleri yeniden belirlendi