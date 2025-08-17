Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 10 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 10 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Almanya, KKTC ve Lübnan’da yakalanan suçluların, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği sonucu Türkiye’ye getirildiğini belirtti.

Kırmızı bültenle aranan altı kişinin isimleri A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş. ve S.S. olarak açıklandı. Yerlikaya'nın belirttiğine göre bu kişiler, “uyuşturucu imal ve ticareti”, “çocuğun cinsel istismarı”, “tehdit”, “hakaret”, “dolandırıcılık”, “bilişim suçları” ve “vergi yasasına muhalefet” gibi suçlardan aranıyordu.

Ulusal seviyede aranan dört kişinin ise E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. olduğu bildirildi. Bu kişiler “çocuğun cinsel istismarı”, “yağma”, “ruhsatsız silah bulundurma” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından yakalandı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

“Bizden kaçamayacaklar. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle ülkemize iadeleri sağlandı.”

