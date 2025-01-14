Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kıskaç34' operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 haftadır devam eden 'Kıska34' operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını duyurdu

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"23 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-34" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

◾Örgütün "Akademisyen Yapılanması, Askeri Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,

◾“Gaybubet Evi” olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak,

◾Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,

◾Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve

◾Örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Ankara , Aydın, Bolu, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Kayseri, Karaman, Kocaeli, Kırklareli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu:

-Çok miktarda döviz ve Türk lirası ile

-Çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."