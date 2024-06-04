Bakan Yerlikaya duyurdu: Narkoçelik operasyonunda 373 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güney Amerika'dan kokain sevkiyatı yapan bir organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. "Narkoçelik-20" adlı operasyonda, 373 kilogram kokain ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü nefes kesen bir operasyona imza attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Güney Amerika’dan kokain sevkiyatı yapmaya çalışan organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “Narkoçelik-20” operasyonlarında, 373 kg kokain ele geçirildi." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı
9 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa’nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa’da “NARKOÇELİK-20” operasyonları düzenlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle" açıklamasında bulundu.
Güney Amerika’dan Ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 4, 2024
3️⃣7️⃣3️⃣ Kg Kokain ele geçirildi❗️
Operasyonlarda 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/GmFJegJSLW