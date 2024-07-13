Bakan Yerlikaya duyurdu: Operasyonlarda 1564 silah ele geçirildi
Son 5 günde 75 ilde düzenlenen "Mercek-21" operasyonları hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 1033 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1564 silah ele geçirildi, 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldı." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 1564 silah ele geçirildiğini duyurdu.
Son 5 günde 75 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-21" operasyonlarının düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 1033 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1564 silah ele geçirildi, 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldı." ifadesini kullandı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin 5 ilin verilerini de paylaştı.
7️⃣5️⃣ ilde son 5️⃣ günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-21” operasyonları düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 13, 2024
Operasyonlar sonucu:
📌1️⃣.0️⃣3️⃣3️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌1️⃣2️⃣4️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
📌9️⃣2️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
📌3️⃣1️⃣5️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği… pic.twitter.com/pHlQzsmj8X
Buna göre, İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi, 245 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 73 tabanca, 5 av tüfeği, İzmir'de 63 tabanca, 19 av tüfeği, Mersin'de 44 tabanca, 4 av tüfeği, Gaziantep'te ise 43 tabanca ile 9 av tüfeği ele geçirildi.
İzmir'de 102, Adana'da 91, Mersin'de 69, Gaziantep'te de 49 şüpheli gözaltına alındı.