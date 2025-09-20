Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin lira dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine11 şüpheliyi tek tek yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ‘kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı’ notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Edirne’de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin lira dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya’da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık. Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

