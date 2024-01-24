Bakan Yerlikaya duyurdu: Sibergöz operasyonlarında 76 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Mersin merkezli 15 ilde düzenlenen Sibergöz-17 Operasyonları’nda 56 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sibergöz-17 Operasyonları kapsamında ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli, ’nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı.” ifadelerini kullandı.

Mersin merkezli operasyonlarda 640 bin TL’yi haksız kazançla elde ettiğinin tespit edildiğini bildiren Yerlikaya, “Oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden ‘yüksek kazanç vaadi’ ile bahis kuponu reklamı yaparak vatandaşlarla iletişime geçtikleri ve vatandaşlardan para talep etmek suretiyle toplam 640 bin TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale ve 39 bin TL’ye el konuldu.” dedi.

Paylaşımında İstanbul merkezli operasyonlarda örgütün 28 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, “İdolFX, HunFx, RukaFX, SirusFX, ArosFx, Skybitpro ve Hit Capital adı altında 7 farklı firma üzerinden vatandaşlarla irtibat kurarak ‘Forex yatırımı vaadiyle yüksek kazanç’ elde edeceklerini söyleyerek kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin toplam 28 milyon 640 bin TL haksız kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Sibergöz-16

Yerlikaya, 20 ilde 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele' kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonlarında da 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sibergöz-16" operasyonlarında 35 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Çocuklarımızı koruma için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaştığı tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.