Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyadaki kız çocuğuna tehdit ve şantaj kurgu çıktı

Türkiye'de vatandaşların kimlik bilgilerinin çalındığı ve çeşitli Telegram gruplarında birkaç yüz liraya satıldığına dair iddialar gündemdeki yerini korurken, herkesi dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.

İddiaya göre bilgileri ele geçirilen kız çocuğu, birkaç şahıs tarafından evine polis baskını ve özel bilgilerinin yayılması ile tehdit edilip küçültücü eylemlerde bulunmak zorunda bırakıldı.

Sosyal medyayı sarsan videolar ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Ali Yerlikaya, videoların kurgu olduğunu söyledi. Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki “Bir Program” üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir.

"Gereği yapılmıştır"

Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

E.N.B. adlı çocuğun “tehdit ve şantaja maruz kaldığı” sözde görüntüleri, “Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon” yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.

Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum.

"Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız"

Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız"