  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: Uyuşturucu operasyonunda 739 bin adet hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda 4 zanlının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 739 bin uyuşturucu hap, 141 kilogram bonzai, 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 4 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

 

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz."

