  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ili Çatak ilçesi kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-16” operasyonunda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ili Çatak ilçesi kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-16” operasyonunda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Hainlere nefes aldırmayacağız

Yerlikaya teröristi kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini ettiğini vurguladı. Yerlikaya, "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Zırhlı Araçlar ve J-SİHA ile icra edilen keşif gözetleme faaliyetinde tespit edilen 1 terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen “GÜRZ-16” operasyonunda etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Lübnan'a yardım uçağı gönderildiTürkiye'den Lübnan'a yardım uçağı gönderildiGündem

 

EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize ettiEPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize ettiEkonomi

 

Gündem
Türkiye'den Lübnan'a yardım uçağı gönderildi
Türkiye'den Lübnan'a yardım uçağı gönderildi
Yine Diyarbakır, yine yürekler ağızda: Bu kez de 9 yaşındaki Rümeysa Sert kayıp
Yine Diyarbakır, yine yürekler ağızda: Bu kez de 9 yaşındaki Rümeysa Sert kayıp
2024 PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
2024 PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Türkiye yaşlanıyor, hazırlık yok: Destek az, maaş yetersiz, huzurevi yok
Türkiye yaşlanıyor, hazırlık yok: Destek az, maaş yetersiz, huzurevi yok
Mahalleyi ayağa kaldırdı, polise silah çekti! Suç makinesi boksör, özel harekat baskınıyla yakalandı
Mahalleyi ayağa kaldırdı, polise silah çekti! Suç makinesi boksör, özel harekat baskınıyla yakalandı
27 ilde düzensiz göç operasyonu: 1029 düzensiz göçmen, 84 organizatör yakalandı
27 ilde düzensiz göç operasyonu: 1029 düzensiz göçmen, 84 organizatör yakalandı