Bakan Yerlikaya duyurdu: Yılbaşı için 325 bin 267 personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 yılına girilirken ülke genelinde alınan yılbaşı güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, başta Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD olmak üzere tüm birimlerin yılbaşı sürecine ilişkin hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 30 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında dört gün boyunca yılbaşı tedbirleri kesintisiz şekilde uygulanacak. Bu sürece yönelik hazırlık ve planlamaların ise son bir aydır aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Bakanlık, güvenlik tedbirleri kapsamında terörle mücadele operasyonlarının da devam ettiğini belirterek, inancı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan terör yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Son bir ayda ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 306 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilirken, 816 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise aynı dönemde 3 bin 406 kişi tutuklandı, 3,5 ton uyuşturucu madde ve 14 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

YILBAŞI SÜRECİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERİMİZ



Ayrıca son bir ayda; 2 bin 708’i hırsızlık, 297’si kasten öldürme, 433’ü cinsel suçlar, 3 bin 218’i narkotik suçlar olmak üzere, diğer suçlarla birlikte toplam 19 bin 616 hapis yakalaması bulunan şahsın yakalandığı bildirildi.

Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulurken, 325 bin 267 personel görevlendirildi.

Görevli personelin 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında görev yapacak.

Sahada ayrıca 44 bin 68 ekip, 720 hava aracı, 238 deniz unsuru ve 430 dedektör köpeği aktif olarak görev alacak.

Güvenlik birimleri, güçlü bir teknolojik altyapıyla da desteklenecek.

Ülke genelinde 31 bin 424 KGYS noktası, 107 bin 423 kamera, 4 bin 366 Plaka Tanıma Sistemi noktası, 15 bin 539 PTS kamerası, bin 64 mobil PTS, 6 bin 708 yüz tanıma kamerası aktif olarak kullanılacak.

Ayrıca trafik ve asayişte görevli 115 bin 854 kolluk personeli yaka kamerası ile görev yapacak.

AFAD Başkanlığı da yılbaşı gecesi ve takip eden günler için 7/24 esasına göre görev planlamasını tamamladı. 81 il AFAD müdürlüğü ve 20 birlik müdürlüğü “hazır durumda” ilan edilirken, yılbaşı gecesi bin 410 personel ve 396 araç görev yapacak.

Göç İdaresi Başkanlığı ise düzensiz göçle mücadele kapsamında tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

375 Mobil Göç Noktası aracı, 22 Aralık itibarıyla 7/24 esasına göre faaliyete geçerken, 4 bin 575 personel 10 gün boyunca kesintisiz görev yapacak.

Denetimler; şehir merkezleri, giriş-çıkış noktaları, otobüs terminalleri, tren garları, havalimanları, parklar, bahçeler ve sahillerde yoğunlaştırıldı.

İçişleri Bakanı, 2026 yılının Türkiye’ye ve millete sağlık, huzur ve esenlik getirmesi; başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesi temennisinde bulundu.