  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: Yurt genelinde 2,8 milyon araç denetlendi
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yurt genelinde 2,8 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: Yurt genelinde 2,8 milyon araç denetlendi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yayaların güvenliği için sürücülerin ışıklı trafik işareti bulunmayan okul/yaya geçitleri ile kavşaklarda hızını düşürmesi ve yayalara ilk geçiş hakkını vermesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 26 Eylül-3 Ekim tarihlerinde 2 milyon 823 bin 859 aracın denetlendiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 139 bin 58, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 470, emniyet kemeri kullanmayan 34 bin 267, sürücü belgesiz araç kullanan 2 bin 836 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 925 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem yapıldı."

Yerlikaya, yaya kazalarının en aza indirilmesi ve yayalara karşı toplumsal bir farkındalık oluşturulması amacıyla "Trafikte Yaya Önceliği" konusunda okul ve yaya geçitlerinde ve kavşaklarda hem sürücülere hem de yayalara yönelik denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Hepsiburada Premium'a bir yılda 3. kez zam geldi: İşte güncel fiyatı...Hepsiburada Premium'a bir yılda 3. kez zam geldi: İşte güncel fiyatı...Ekonomi
Üniversitelerde sistem değişiyor... Tek alanda eğitim için çalışmalar başladıÜniversitelerde sistem değişiyor... Tek alanda eğitim için çalışmalar başladıGündem
6 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...6 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteorolojiden rüzgar ve yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteorolojiden rüzgar ve yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem

 

Gündem
İddia: İki bakanlık arasındaki gerilim tırmandı! Ankara kulisleri kaynıyor
İddia: İki bakanlık arasındaki gerilim tırmandı! Ankara kulisleri kaynıyor
DEAŞ’ın bomba imalatçısı İstanbul’da yakalandı
DEAŞ’ın bomba imalatçısı İstanbul’da yakalandı
Sakarya'da kimyasal koku ihbarları harekete geçirdi! İnceleme başlatıldı
Sakarya'da kimyasal koku ihbarları harekete geçirdi! İnceleme başlatıldı
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: Gündemde kritik konular var
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: Gündemde kritik konular var
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Sokak kullanıma kapatıldı
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Sokak kullanıma kapatıldı
Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü Ayşenur Halil ile ilgili açıklama: Bizi dehşete düşürdü
Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü Ayşenur Halil ile ilgili açıklama: Bizi dehşete düşürdü