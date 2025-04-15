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Bakan Yerlikaya: Görev esnasında rahatsızlanan polisimiz şehit oldu

Antalya'da görevdeyken kalp krizi geçirip hastanede hayatını kaybeden polis memuru Esat Koyuncu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından Adana'ya gönderildi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şehit polis memuru Esat Koyuncu'nun ailesine taziyelerini iletti.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya: Görev esnasında rahatsızlanan polisimiz şehit oldu
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Antalya'da görevdeyken olay yerinde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Adana'ya uğurlandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Esat Koyuncu (51) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Koyuncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.

Öz geçmişi okunan Koyuncu'nun cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Adana'nın Çukurova ilçesine gönderildi. Dün gece kavga ihbarına gittiği sırada olay yerinde kalp krizi geçiren polis memuru Esat Koyuncu kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

"Milletimizin başı sağ olsun Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Esat KOYUNCU; görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

 

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