Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: FETÖ'cüler yurtdışına kaçarken böyle yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "FETÖ üyeliğinden ihraç edilen Hakimler O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile Emniyet personeli Ü.B. ve K.B. “W.B." isimli tekneyle Muğla’dan yurtdışına kaçarken yakalandı." açıklamasını yaptı. Paylaşımında olayın görüntülerini de paylaştı.

İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; kamudan ihraç edilen, kovuşturma dosyaları istinaf aşamasında olan ve Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki "W.B." isimli tekne içerisinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen şahıslara yönelik "KISKAÇ-28" operasyonu düzenlendi.

Şahıslar yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi

Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce karadan ve denizden yapılan takip çalışmaları sonucu; "W.B." isimli teknenin uluslararası sulara doğru yöneldiğinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığıyla koordineli olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga Koyu açıklarında durdurulan tekne içerisinde, Örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan ihraç edilen; O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. isimli hakimler, Ü.B. ve K.B. isimli emniyet personelleri ve M.A., M.Y.E., M.G. ve S.N.B. isimli sivil şahıslar ile tekne mürettebatı olan M.Ü., D.Ç.O., E.T. ve J.T.B. isimli şahıslar yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Adli makamlar tarafından 9 şüpheli şahıs Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 4 tekne mürettebatı Göçmen Kaçakçılığı suçundan olmak üzere toplam 13 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Operasyonları gerçekleştiren Sahil Güvenliğimizi ve Polislerimizi ve tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek