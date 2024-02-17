Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 167 'torbacı' tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkogüç-50" operasyonları kapsamında İstanbul’da yakalanan 167 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, “İstanbul’da ‘sokak satıcısı (torbacı)’ olarak tabir edilen uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik 5 gündür devam eden ‘Narkogüç-50’ operasyonunda, 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 663 şüpheli sokak satıcısı yakalandı ve işlem yapıldı. Bu şahıslardan 167’si tutuklandı. Operasyon sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ile çok miktarda döviz ve 657 bin Türk lirasına el konuldu.” ifadelerini kullandı.