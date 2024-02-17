Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 167 'torbacı' tutuklandı
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da 5 günde düzenlenen operasyonlarda 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan bin 663 şüpheli sokak satıcısından 167’sinin tutuklandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkogüç-50" operasyonları kapsamında İstanbul’da yakalanan 167 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, “İstanbul’da ‘sokak satıcısı (torbacı)’ olarak tabir edilen uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik 5 gündür devam eden ‘Narkogüç-50’ operasyonunda, 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 663 şüpheli sokak satıcısı yakalandı ve işlem yapıldı. Bu şahıslardan 167’si tutuklandı. Operasyon sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ile çok miktarda döviz ve 657 bin Türk lirasına el konuldu.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da “Sokak Satıcısı (Torbacı)” olarak tabir edilen Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik 5️⃣ gündür devam eden "NARKOGÜÇ-50” Operasyonunda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 17, 2024
4️⃣6️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
1️⃣ Milyon 9️⃣3️⃣6️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗… pic.twitter.com/OQgj5t1sKu