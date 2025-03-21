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Bakan Yerlikaya: Türkiye genelinde 97 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde geçekleşen eylemlerde 97 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya: Türkiye genelinde 97 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gerçekleşen bu geceki protestolarda Türkiye genelinde 97 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

"97 şüpheli gözaltına alındı"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamakiçin direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar" dedi.

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