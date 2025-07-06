Bakan Yerlikaya, İzmir yangınına ilişkin hasar bilançosunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de afet sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili basın açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya “Yangınlara ilişkin ön hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. İzmir’de 228 konut ağır hasarlı” ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

İlk andan itibaren kurum ve kuruluşlarımız büyük mücadele örneği verdi. Köklü teşkilatımız AFAD da yangında ve sonrasında hizmetlerini yapıyor. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Yangından hemen sonra hasar tespitlerini yaptık. Kesin tespitler için çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada da değerlendirmeler bitti. Yarın itibariyle tamamlanacak.

"228 konut, 15 ahır ağır hasarlı"

30'ar milyon lira kaynak gönderdik valiliğimize. Geçici barınma olarak içinde klima, elektrik ocakları, buzdolabı olan konteynerlar temin edeceğiz. Talep edenlere bunları kurduk. Bunları verdik veriyoruz.

İzmir genelinde ön hasar tespitleri ile ilgili çalışmalarla 228 konut, 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD TOKİ koordinasyonunda hak sahipleri netleşince 5-6 ay içinde hak sahiplerine anahtarlarını teslimini yapacağız. Ahırların da yapımını yapacağız.

"Pazartesi sabah veya en geç salı günü destek ödemelerini yapacağız"

Destek ödemeleri ile ilgili şu ana kadar zarar tespiti yapılanlara 16 milyon lira ödedik. Pazartesi sabah veya en geç salı günü ödemelerini yapacağız.

Tarım zararları ile ilgili il tarım müdürlüğünün çalışması var. Bu biraz zaman alıyor. Nerede kayıtlı yeriniz varsa arkadaşlarımız gelip tespitini yaptıktan sonra destek ödemesi yapılacak. Aile Bakanlığı'nın da eşya zarar ödemelerine başlayacak.