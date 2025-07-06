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Bakan Yerlikaya, İzmir yangınının hasar bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de 12 ilçede 37 mahalleyi etkileyen yangınlarda 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya, İzmir yangınının hasar bilançosunu açıkladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de yangın felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

X hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikya şunları kaydetti: 

"İzmir Ödemiş ilçemize bağlı Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü ve son ziyaret ettiğimiz Karadoğan köylerimizde incelemelerimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 gün boyunca 12 ilçemizi ve 37 mahalleyi etkileyen yangınlar özverili mücadelelerin ardından kontrol altına alındı. Tamamlanan hasar tespit çalışmaları neticesinde: Ödemiş’te 104 konut, 8 iş yeri ve 11 ahır; Çeşme’de 12 konut, 1 iş yeri ve 1 ahır; Seferihisar’da 105 konut, 2 iş yeri ve 3 ahır; Buca’da 2 konut, Bornova’da 5 konut ve Gaziemir’de 1 iş yeri olmak üzere İzmir genelinde 228 konut 13 iş yeri ve 15 ahır ağır hasarlı olarak tespit edildi. 

"Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"

Yapılan hasar tespit ve zarar tespit çalışmaları sonucunda, işlemlerini tamamlayan 93 haneye toplamda 16 milyon 898 bin 550TL nakdi destek yapıldı. İzmir Ödemiş Karadoğan’da yangından zarar gören ailelerimizin yerleşimi için 10’u toplu alanda, 6’sı bireysel olmak üzere toplam 16 konteyner kurulumu başladı, altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır."

 

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