Bakan Yerlikaya, 'Kahramanlar-42' operasyonunun görüntülerini paylaştı
Bakan Yerlikaya, terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde devam eden 'Kahramanlar-42' operasyonlarının görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terör örgütüne yönelik devam eden 'Kahramanlar-42' operasyonlarının görüntülerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, 'Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek' dedi.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının detayları şöyle:
"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle.
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!"
Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 3⃣7⃣ Tim 5⃣1⃣8⃣ Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor 🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 14, 2024
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah… pic.twitter.com/39D55mJISm