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Bakan Yerlikaya, 'Kahramanlar-42' operasyonunun görüntülerini paylaştı

Bakan Yerlikaya, terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde devam eden 'Kahramanlar-42' operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya, 'Kahramanlar-42' operasyonunun görüntülerini paylaştı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terör örgütüne yönelik devam eden 'Kahramanlar-42' operasyonlarının görüntülerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, 'Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek' dedi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının detayları şöyle:

"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!" 