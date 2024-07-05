Bakan Yerlikaya: Kayserililer vatanına, bayrağına bağlıdır

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

Şanlı bayrağımızın gölgesinde Kayserili hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüleyiz.

Bugün Kayserili vatandaşlarımızla, kıymetli esnaflarımızla bir araya geldik, hasret giderdik. Kayseri; Erciyes Dağı gibi yüce gönüllü insanların diyarıdır. Kayserililer ticaret erbabıdır. Kadim esnaflık geleneğinin en güzel temsilcileridirler.

Misafirperverdir Kayseri. Vatanına, bayrağına, devletine, milli ve manevi değerlerine gönülden bağlıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Her şey yavrularımız, onların geleceği, gülen yüzleri için.

Büyük ve Güçlü Türkiye’yi Kayserili hemşehrilerimizle birlikte inşa edeceğiz."