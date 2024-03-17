Bakan Yerlikaya: Kimse benim vatandaşıma şekil yapamaz!

Bir dizi program ve ziyaret için Gaziantep'te bulunan Bakan Yerlikaya, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Gaziantep'in Huzuru Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 12 Mart 2024 tarihleri arasında yaptıkları çalışmalar ve operasyonlarla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

128 terör eylemi engellendi

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörü kökünde kurutmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, Türkiye geneli ve Gaziantep özelinde yapılan terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz günden beri 94'ü bombalı eylem olmak üzere toplam 128 terör eylemi engellenmiştir. Terör finansmanına yönelik tüm örgütlere 183 operasyon yapılarak toplam 28 milyon 678 bin TL ele geçirildi" dedi.

Vatandaşlarımız, 'Ellerinize sağlık' dedi

Organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalardan da bahseden Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine KOM, Narkotik, Siber suçlar 1 Haziran 2023-12 Mart 2024 tarihleri arasında bin 111 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 7 bin 511 gözaltı, 2 bin 764 tutuklu ve bin 602 adli kontrol kararı çıktı. Toplamda 415 organize suç örgütü çökertildi. Toplam 92 milyar TL maddi değeri olan mal varlığına el konuldu. Gaziantep'te de 44 operasyonda 18 organize suç örgütü çökertildi. Ben organize suç örgütlerine yönelik şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede kimse benim vatandaşıma şekil yapamaz. Biz de bu kapsamda bu operasyonları yaptık. Vatandaşlarımız da yüzde 98 oranında memnun kaldı ve 'ellerinize sağlık' dedi" şeklinde konuştu.

35 bin 723 uyuşturucu operasyonu yaptık

Uyuşturucu madde ve tacirlere yönelik operasyonlar hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu madde tacirlerine yönelik toplam 35 bin 723 operasyon yapılarak 277 bin 477 gözaltı, 25 bin 3 tutuklu ve 11 bin 109 adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda toplam 114 ton, 38 milyon adet ve 155 milyon kök uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu süreçte Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinde 47 bin 83 ihbar sayısı ile 5 bin 228 operasyon yapılarak 6 bin 372 narkotik şüphelisi, bin 151 diğer suçlardan şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de 4 milyon 505 bin 510 yasal göçmen var

Düzensiz göçle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Türkiye'de 4 milyon 505 bin 510 yasal göçmen var. Bunların 3 milyon 143 bin 635'i Suriyeli. Bunların 1 milyon 110 bin 881'i ikamet izinli, 250 bin 994'ü ise uluslararası koruması olan göçmenler. Düzensiz göçe yönelik 6 bin 8 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 8 bin 79 şahıs gözaltına alındı. Bunların 5 bin 46'sı tutuklandı, bin 303'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, konuşmasının sonunda kayıtdışı üretimle ilgili de ciddi çalışmalar yapılacaklarını, kayıtdışı ile mücadele için çok sayıda operasyon yapılacağını vurguladı.