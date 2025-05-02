Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli ülkemize iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da, Ö.A. ise Kosova'da; ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. de Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Açıklamada, Ş.Ç'nin "çocuğun cinsel istismarı", Ö.A'nın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", S.E.Ö'nün "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik", M.G'nin ise "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "suç uydurma" suçlarından arandığı belirtildi.