Bakan Yerlikaya: Kırmızı ve Yeşil bültenle aranan 23 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen ‘Kafes-43’ operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüklerimizce, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde; Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 12 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülteni, Yeşil Bülteni ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 23 şahsa yönelik ‘Kafes-43’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor.” ifadelerini kullandı.