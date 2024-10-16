Bakan Yerlikaya: 187 vatandaşımız depremden etkilendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya: Saha çalışmaları ihbarlara göre başladı

Bugün saat 10.46'da Malatya merkezli 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, başta Malatya olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Tunceli illerinde de hissedildi. Depremden 8 dakika sonra AFAD'tan ilk açıklama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili bilgi verirken ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiklerini, ardından bölgedeki valilerle iletişime geçtiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, Malatya Valisi başta olmak üzere tüm valilerin, AFAD, Jandarma, Emniyet, büyükşehir ve il belediyelerinin hızla saha taramalarına başladığını ifade etti. Saha çalışmalarının ihbarlara göre başlatıldığını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hemen harekete geçtiğini açıkladı. Ayrıca, 2 genel müdür, 3 daire başkanı ve 20 hasar tespit ekibinin Malatya ve Elazığ’da görevlendirildiğini sözlerine ekledi.

"187 kişi depremden etkilendi"

Depremden toplamda 187 kişinin etkilendiğini belirten Bakan Yerlikaya, 43 vatandaşın ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya Pütürge ilçesinde kaya düşmesi meydana geldiğini belirtti. Ancak yolların hızla açıldığını ve herhangi bir enerji kesintisi, altyapı hasarı ya da su kesintisinin olmadığını vurguladı. Yerlikaya, yapılan gözlemlerde olumsuz bir durum tespit edilmediğini ifade ederek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabbim tüm afetlerden şehirlerimizi korusun. Başta Malatyalı vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.